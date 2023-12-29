Галактионов Иван Аристархов
Место рожденияSuzdal, Vladimir Oblast Russia
Дата рожденияОколо 1683
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1683
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галактионов Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Галактионова Ирина Григорьева
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Галактионов Егор Иванович
Мать ребёнка: Галактионова Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Галактионов Андрей Иванович
Мать ребёнка: Галактионова Ирина Григорьева