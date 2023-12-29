Галактионов Иван Аристархов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалактионов Иван Аристархов

Галактионов Иван Аристархов

Место рождения

Suzdal, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

Около 1683

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1683

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галактионов Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Галактионова Ирина Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Галактионов Егор Иванович

Мать ребёнка: Галактионова Ирина Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Галактионов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Галактионова Ирина Григорьева

Мы используем куки для улучшения работы сайта.