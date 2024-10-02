Александр Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Дмитрий Андреев
Мать: Лукерья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Нестерова
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Кудрявцева Любовь Александрова
Мать ребёнка: Настасья Нестерова
Скородново, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно