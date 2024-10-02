Александр Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Дмитрий Андреев

Мать: Лукерья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Нестерова

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Кудрявцева Любовь Александрова

Мать ребёнка: Настасья Нестерова

Скородново, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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