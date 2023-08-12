Арсланова Миляуша Равилевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мурадымов Равиль Хазипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арсланова Алина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арсланова Амилия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафаргалиева Самира
Отец ребёнка: не указан