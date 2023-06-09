Реунов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реунов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Реунова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
24.09.1964

Дочь: Теплухина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Реунова Валентина Николаевна

Рождественское, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
Рождественское, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

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