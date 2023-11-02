Кауц Яков Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кауц Яков Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Кауц Василий Эмануилович

Мать: не указана

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