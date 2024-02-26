Чурилина Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1740
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Чурилин Макар Дорофеев (Ич)
Отец ребёнка: Чурилин Дорофей Артемьев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1719
Сын: Чурилин Самуйла Дорофеев (Ич)
Отец ребёнка: Чурилин Дорофей Артемьев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1740