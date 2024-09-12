Иванцова (Шилова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванцова (Шилова) Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шилов Василий

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Раимбакиев Раис Хайруллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванцов Сергей Викторович

Отец ребёнка: Иванцов Виктор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванцов Виктор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раимбакиев Раис Хайруллович

Рождение ребёнка
1966

Сын: Раимбакиев Николай Раисович

Отец ребёнка: Раимбакиев Раис Хайруллович

Рождение ребёнка
27.07.1969

Сын: Раимбакиев Андрей Раисович

Отец ребёнка: Раимбакиев Раис Хайруллович

Смерть
2015

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