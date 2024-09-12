Иванцова (Шилова) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2015
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шилов Василий
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванцов Сергей Викторович
Отец ребёнка: Иванцов Виктор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1966
Сын: Раимбакиев Николай Раисович
Отец ребёнка: Раимбакиев Раис Хайруллович
Рождение ребёнка
27.07.1969
Сын: Раимбакиев Андрей Раисович
Отец ребёнка: Раимбакиев Раис Хайруллович
Смерть
2015