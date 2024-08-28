Шухтуева Дарья (Анна) Федорова
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Шухтуев Максим Михайлов
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Шухтуев Максим Михайлов
Рождение ребёнка
1792
Сын: Шухтуев Григорий Максимов
Отец ребёнка: Шухтуев Максим Михайлов
Смерть
Неизвестно