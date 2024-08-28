Шухтуева Дарья (Анна) Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШухтуева Дарья (Анна) Федорова

Шухтуева Дарья (Анна) Федорова

Место рождения

Богородское, Богородская волость, Уфимский уезд

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородское, Богородская волость, Уфимский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шухтуев Максим Михайлов

Рождение ребёнка
1783

Сын: Шухтуев Сидор Максимов

Отец ребёнка: Шухтуев Максим Михайлов

Богородское, Богородская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1785

Сын: Шухтуев Егор Максимов

Отец ребёнка: Шухтуев Максим Михайлов

Богородское, Богородская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1792

Сын: Шухтуев Григорий Максимов

Отец ребёнка: Шухтуев Максим Михайлов

Богородское, Богородская волость, Уфимский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.