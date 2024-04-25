Пащенко Николай Григорьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пащенко Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.04.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пащенко Нина Тимофеевна

Развод
Неизвестно

Жена: Пащенко Нина Тимофеевна

Рождение ребёнка
07.08.1947

Сын: Пащенко Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Пащенко Нина Тимофеевна

Рождение ребёнка
16.02.1949

Дочь: Кузнецова Тамара Николаеана

Мать ребёнка: Пащенко Нина Тимофеевна

Рождение ребёнка
14.11.1949

Сын: Пащенко Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Татьяна

Смерть
07.04.1991
Харьков, Харківська область

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