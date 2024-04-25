Пащенко Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.04.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пащенко Нина Тимофеевна
Развод
Неизвестно
Жена: Пащенко Нина Тимофеевна
Рождение ребёнка
07.08.1947
Сын: Пащенко Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Пащенко Нина Тимофеевна
Рождение ребёнка
16.02.1949
Дочь: Кузнецова Тамара Николаеана
Мать ребёнка: Пащенко Нина Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.11.1949
Сын: Пащенко Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Татьяна
Смерть
07.04.1991
Харьков, Харківська область