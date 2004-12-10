Яценко Николай Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яценко Николай Федосеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

10.12.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1952

Дочь: Ульянова Яценко Нина Николаевна

Мать ребёнка: Яценко Стрежакова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Яценко Василий Николаевич

Мать ребёнка: Яценко Стрежакова Татьяна Алексеевна

Смерть
10.12.2004

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