Яценко Николай Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти10.12.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1952
Дочь: Ульянова Яценко Нина Николаевна
Мать ребёнка: Яценко Стрежакова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Яценко Василий Николаевич
Мать ребёнка: Яценко Стрежакова Татьяна Алексеевна
Смерть
10.12.2004