Титова (Титова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Б. Алексей
Мать: Б. ?
Рождение ребёнка
1906
Сын: Титов Николай Александрович
Отец ребёнка: Титов Александр
Рождение ребёнка
1922
Сын: Титов Василий Александрович
Отец ребёнка: Титов Александр
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Горланова Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Титов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Титов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горелова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Титов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Титов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Титов Александр
Смерть
Неизвестно