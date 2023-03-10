Титова (Титова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Титова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Б. Алексей

Мать: Б. ?

Рождение ребёнка
1906

Сын: Титов Николай Александрович

Отец ребёнка: Титов Александр

Рождение ребёнка
1922

Сын: Титов Василий Александрович

Отец ребёнка: Титов Александр

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Горланова Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Титов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Титов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горелова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Титов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Титов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Александр

Смерть
Неизвестно
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