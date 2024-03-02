Кузнецова Варвара Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.
Сын: Кузнецов Данила Ларионович
Отец ребёнка: Кузнецов Ларион Иванович
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.
Дочь: Кузнецова Евдокия Ларионовна
Отец ребёнка: Кузнецов Ларион Иванович
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.
Дочь: Кузнецова Фекла Ларионова
Отец ребёнка: Кузнецов Ларион Иванович
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.
Сын: Кузнецов Ларион Ларионович
Отец ребёнка: Кузнецов Ларион Иванович
Рождение ребёнка
Около 1794 ст.
Сын: Кузнецов Ермил Ларионович
Отец ребёнка: Кузнецов Ларион Иванович
Смерть
Неизвестно