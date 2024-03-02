Кузнецова Варвара Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Варвара Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Ларион Иванович

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.

Сын: Кузнецов Данила Ларионович

Отец ребёнка: Кузнецов Ларион Иванович

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.

Дочь: Кузнецова Евдокия Ларионовна

Отец ребёнка: Кузнецов Ларион Иванович

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.

Дочь: Кузнецова Фекла Ларионова

Отец ребёнка: Кузнецов Ларион Иванович

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.

Сын: Кузнецов Ларион Ларионович

Отец ребёнка: Кузнецов Ларион Иванович

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1794 ст.

Сын: Кузнецов Ермил Ларионович

Отец ребёнка: Кузнецов Ларион Иванович

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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