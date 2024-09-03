Ермошкина Екатерина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1902
Дата смерти26.05.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Ермошкин Валентин Аникеевич
Отец ребёнка: Ермошкин Аникий Тарасович
Рождение ребёнка
29.07.1933
Сын: Ермошкин Евгений Аникеевич
Отец ребёнка: Ермошкин Аникий Тарасович
Рождение ребёнка
10.05.1934
Дочь: Белова (Ермошкина) Вера Аникеевна
Отец ребёнка: Ермошкин Аникий Тарасович
Рождение ребёнка
23.07.1938
Сын: Ермошкин Анатолий Аникеевич
Отец ребёнка: Ермошкин Аникий Тарасович
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
26.05.1985