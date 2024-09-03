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Ермошкина Екатерина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1902

Дата смерти

26.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермошкин Аникий Тарасович

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Ермошкин Валентин Аникеевич

Отец ребёнка: Ермошкин Аникий Тарасович

Рождение ребёнка
29.07.1933

Сын: Ермошкин Евгений Аникеевич

Отец ребёнка: Ермошкин Аникий Тарасович

Рождение ребёнка
10.05.1934

Дочь: Белова (Ермошкина) Вера Аникеевна

Отец ребёнка: Ермошкин Аникий Тарасович

Рождение ребёнка
23.07.1938

Сын: Ермошкин Анатолий Аникеевич

Отец ребёнка: Ермошкин Аникий Тарасович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
26.05.1985

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