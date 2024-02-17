Kakhovskaya (Marusova) Polina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kakhovskaya (Marusova) Polina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1927

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Отец

Мать

1899 г.р.

Дети

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Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1927

Отец: Marusov Kirill

Мать: Marusova Sofia

Рождение ребёнка
15.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kakhovskiy Boris

Рождение ребёнка
23.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kakhovskiy Boris

Рождение ребёнка
08.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kakhovskiy Boris

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kakhovskiy Boris

Смерть
2011
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