Kakhovskaya (Marusova) Polina
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1927
Дата смерти2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1927
Отец: Marusov Kirill
Мать: Marusova Sofia
Рождение ребёнка
15.07.1951
Рождение ребёнка
23.02.1958
Рождение ребёнка
08.03.1958
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
2011