Флеер Феликс-Борис (Гирш-Бер) Львович (Лейбович) 17.05.1862 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Флеер Феликс-Борис (Гирш-Бер) Львович (Лейбович)

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

17.05.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1808 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1862 ст.

Отец: Флеер Лейб (Лев) Фишелевич

Мать: Флеер Зелде

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Крещение
02.04.1909 ст.
Евангелическо-лютеранская церковь св. Марии, г. Томск, Томская губерния, Российская империя
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно

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