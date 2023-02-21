Васильев Дмитрий Феоктистович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.01.1934
Дочь: Филиппова Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Васильева Евгения Тарасовна
Любач, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тульпе Валентина
Мать ребёнка: Васильева Евгения Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратьева Зинаида Дмитриевна
Мать ребёнка: Васильева Евгения Тарасовна
Смерть
Неизвестно