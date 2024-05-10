Свиридов Михаил Кузьмич (Трофимович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Свиридова Феодосия Игнатьевна (Ивановна)
Рождение ребёнка
1792
Сын: Свиридов Филарет Михайлович
Мать ребёнка: Свиридова Феодосия Игнатьевна (Ивановна)
Поручитель
23.10.1831 ст.
Буранное, Соль-Илецкий, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/123bb23b-0669-4e14-b803-28ab0c1c55b3/103
Смерть
Неизвестно