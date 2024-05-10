Свиридов Михаил Кузьмич (Трофимович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридов Михаил Кузьмич (Трофимович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свиридова Феодосия Игнатьевна (Ивановна)

Рождение ребёнка
1786

Сын: Свиридов Егор Михайлович

Мать ребёнка: Свиридова Феодосия Игнатьевна (Ивановна)

Рождение ребёнка
1792

Сын: Свиридов Филарет Михайлович

Мать ребёнка: Свиридова Феодосия Игнатьевна (Ивановна)

Поручитель
23.10.1831 ст.
Буранное, Соль-Илецкий, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/123bb23b-0669-4e14-b803-28ab0c1c55b3/103
Смерть
Неизвестно

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