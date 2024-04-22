Барсов (Barsov) Георгий Демьянович (Georgiy Demyanovich)
Место рождения
Дата рождения24.02.1912
Дата смерти11.03.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1912
Отец: Барсов Демьян
Рождение ребёнка
24.09.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Безверхова Евдокия Васильевна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.03.1942
Люберцы, Люберцы, Московская область
Причина смерти: На войне