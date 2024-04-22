Барсов (Barsov) Георгий Демьянович (Georgiy Demyanovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барсов (Barsov) Георгий Демьянович (Georgiy Demyanovich)

Место рождения

Ляпичев, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

24.02.1912

Дата смерти

11.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1912

Отец: Барсов Демьян

Мать: не указана

Ляпичев, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
24.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безверхова Евдокия Васильевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безверхова Евдокия Васильевна

Смерть
11.03.1942
Люберцы, Люберцы, Московская область
Причина смерти: На войне
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