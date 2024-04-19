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Борисова Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Абросим Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Борисова) Марья Абросимовна

Отец ребёнка: Борисов Абросим Васильевич

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Борисова) Устинья Абросимовна

Отец ребёнка: Борисов Абросим Васильевич

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Борисова) Прасковья Абросимовна

Отец ребёнка: Борисов Абросим Васильевич

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Борисова) Екатерина Абросимовна

Отец ребёнка: Борисов Абросим Васильевич

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Борисов Василий Абросимович

Отец ребёнка: Борисов Абросим Васильевич

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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