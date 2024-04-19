Борисова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Борисова) Марья Абросимовна
Отец ребёнка: Борисов Абросим Васильевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Борисова) Устинья Абросимовна
Отец ребёнка: Борисов Абросим Васильевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Борисова) Прасковья Абросимовна
Отец ребёнка: Борисов Абросим Васильевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Борисова) Екатерина Абросимовна
Отец ребёнка: Борисов Абросим Васильевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Борисов Василий Абросимович
Отец ребёнка: Борисов Абросим Васильевич
Смерть
Неизвестно