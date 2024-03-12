Лазарева (Каплина) Мария Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1987
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Каплин Максим Герасимович
Мать: Каплина Екатерина
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Лазарев Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
16.10.1943
Сын: Лазарев Владимир Павлович
Отец ребёнка: Лазарев Павел Яковлевич
Россия, Иркутская область, г. Бодайбо
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лазарев Павел Яковлевич
Смерть
1987
Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область