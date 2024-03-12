Лазарева (Каплина) Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарева (Каплина) Мария Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Каплин Максим Герасимович

Мать: Каплина Екатерина

Рождение ребёнка
1940

Сын: Лазарев Виктор Павлович

Отец ребёнка: Лазарев Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
16.10.1943

Сын: Лазарев Владимир Павлович

Отец ребёнка: Лазарев Павел Яковлевич

Россия, Иркутская область, г. Бодайбо
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лазарев Павел Яковлевич

Смерть
1987
Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
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