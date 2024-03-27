Галиаскар Сабитов
Место рожденияд. Давликеево, Среднебалтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения26.09.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1872
Отец: Сабит
Мать: Мавлия Мустаева
д. Давликеево, Среднебалтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Вафризямал
Мать ребёнка: Бибикамал Шафигуллина
Рождение ребёнка
1904
Сын: Халилрахман
Мать ребёнка: Бибикамал Шафигуллина
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Бибинавар
Мать ребёнка: Бибикамал Шафигуллина
Рождение ребёнка
1914
Сын: Хатып
Мать ребёнка: Бибикамал Шафигуллина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бибикамал Шафигуллина
Смерть
Неизвестно