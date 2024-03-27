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Галиаскар Сабитов

Место рождения

д. Давликеево, Среднебалтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

26.09.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

1820 г.р.

Жена

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1872

Отец: Сабит

Мать: Мавлия Мустаева

д. Давликеево, Среднебалтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Вафризямал

Мать ребёнка: Бибикамал Шафигуллина

Рождение ребёнка
1904

Сын: Халилрахман

Мать ребёнка: Бибикамал Шафигуллина

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Бибинавар

Мать ребёнка: Бибикамал Шафигуллина

Рождение ребёнка
1914

Сын: Хатып

Мать ребёнка: Бибикамал Шафигуллина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибикамал Шафигуллина

Смерть
Неизвестно
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