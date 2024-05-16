Сайфутдинова (Кобзе) Виктория Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1982
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сайфутдинов Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сайфутдинов Евгений
Рождение ребёнка
03.01.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сайфутдинов Евгений