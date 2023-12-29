Селивонов Григорий Кондратьев
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиПосле 1847
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Исходя из дат рождения детей.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1835
Жена: Селивонова ?
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
1835
Сын: Селивонов Харитон Григорьевич
Мать ребёнка: Селивонова ?
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
1836
Сын: Селивонов Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: Селивонова ?
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
1838
Сын: Селивонов Родион Григорьевич
Мать ребёнка: Селивонова ?
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
1844
Сын: Селивонов Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Селивонова ?
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Логвенок (Селивонова) Марианна Григорьевна
Мать ребёнка: Селивонова ?
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Смерть
После 1847
Исходя из дат рождения детей.