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Селивонов Григорий Кондратьев

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1847

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Селивонов Кондрат Максимович

Мать: Селивоненко Параскева Петрова

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из дат рождения детей.
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1835

Жена: Селивонова ?

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
1835

Сын: Селивонов Харитон Григорьевич

Мать ребёнка: Селивонова ?

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
1836

Сын: Селивонов Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: Селивонова ?

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
1838

Сын: Селивонов Родион Григорьевич

Мать ребёнка: Селивонова ?

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
1844

Сын: Селивонов Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Селивонова ?

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Логвенок (Селивонова) Марианна Григорьевна

Мать ребёнка: Селивонова ?

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Смерть
После 1847
Кривоносовка, Сумська область
Исходя из дат рождения детей.

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