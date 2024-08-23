Ураков Виктор Григорьев
Место рождения
Дата рождения18.09.1910 ст.
Дата смерти08.08.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1910 ст.
Запись в МК 1910 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 195об-196, №72)
Крещение
19.09.1910 ст.
Восприемник: той же деревни крестьянин Александр Стефанов Ураков Запись в МК 1910 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 195об-196, №72)
Смерть
08.08.1911 ст.
В возрасте 10 месяцев - от поноса. Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 332об-333, №50)
Похороны
10.08.1911 ст.
Погребён на кладбище. Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 332об-333, №50)