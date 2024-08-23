Ураков Виктор Григорьев 18.09.1910 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ураков Виктор Григорьев

Место рождения

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

18.09.1910 ст.

Дата смерти

08.08.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1910 ст.

Отец: Ураков Григорий Семёнов

Мать: Уракова (Липатникова) Анастасия Павлова

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК 1910 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 195об-196, №72)
Крещение
19.09.1910 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник: той же деревни крестьянин Александр Стефанов Ураков Запись в МК 1910 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 195об-196, №72)
Смерть
08.08.1911 ст.
Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
В возрасте 10 месяцев - от поноса. Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 332об-333, №50)
Похороны
10.08.1911 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Погребён на кладбище. Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 332об-333, №50)

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