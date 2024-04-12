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Ведерников Егор Егорович

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.01.1861

Дочь: Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Ведерникова Екатерина Ефимовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.01.1861

Дочь: Мария Егоровна

Мать ребёнка: Ведерникова Екатерина Ниловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ведерникова Екатерина Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ведерникова Екатерина Ниловна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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