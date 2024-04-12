Ведерников Егор Егорович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Рождение ребёнка
06.01.1861
Дочь: Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Ведерникова Екатерина Ефимовна
Рождение ребёнка
25.01.1861
Дочь: Мария Егоровна
Мать ребёнка: Ведерникова Екатерина Ниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно