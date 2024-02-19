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Тругубов Виталий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трегубова (Петухова) Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
10.06.2000

Сын: Трегубов Германн Витальевич

Мать ребёнка: Трегубова (Петухова) Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
10.12.2007

Сын: Трегубов Максим Витальевич

Мать ребёнка: Трегубова (Петухова) Ирина Анатольевна

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