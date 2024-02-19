Тругубов Виталий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.2000
Сын: Трегубов Германн Витальевич
Мать ребёнка: Трегубова (Петухова) Ирина Анатольевна
Рождение ребёнка
10.12.2007
Сын: Трегубов Максим Витальевич
Мать ребёнка: Трегубова (Петухова) Ирина Анатольевна