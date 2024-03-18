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Марфа Филипповна

Место рождения

Ворониха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

01.06.1776 ст.

Пол

Женский

Отец

1706 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Филипп

Мать: не указана

Ворониха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L11B-9CK2?i=672&wc=M699-P29%3A224254401%2C234970501%2C234970502&cc=1929530
Рождение ребёнка
1762

Сын: Иванов Кондратий Венедиктович

Отец ребёнка: Иванов Венедикт Ануфриевич

Васиха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
переведен из Васихи? РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-9454?i=667&wc=M699-P29%3A224254401%2C234970501%2C234970502&cc=1929530 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8... Показать все
Смерть
01.06.1776 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJS-ZPQ?i=118&cc=1921824

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