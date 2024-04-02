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Кореневский Лев Гдалиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1938

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1938

Отец: Кореневский Гдалий Волькович

Мать: Голод Роза Львовна

Рождение ребёнка
05.03.1963

Сын: Кореневский Евгений Львович

Мать ребёнка: Кореневская (Жительзейф) Анна Матусовна

Рождение ребёнка
27.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кореневская (Жительзейф) Анна Матусовна

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