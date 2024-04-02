Кореневский Лев Гдалиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1938
Отец: Кореневский Гдалий Волькович
Мать: Голод Роза Львовна
Рождение ребёнка
05.03.1963
Сын: Кореневский Евгений Львович
Мать ребёнка: Кореневская (Жительзейф) Анна Матусовна
Рождение ребёнка
27.07.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кореневская (Жительзейф) Анна Матусовна