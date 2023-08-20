Григорьев Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: Артемонов Григорий
Мать: Герасимова Марья
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Матрона
Мать ребёнка: Аврамова Ирина (Орина)
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Петров Федор
Мать ребёнка: Аврамова Ирина (Орина)
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Евдокия (Овдотья?)
Мать ребёнка: Аврамова Ирина (Орина)
Рождение ребёнка
1783
Сын: Петров Андрей
Мать ребёнка: Аврамова Ирина (Орина)
Рождение ребёнка
1788
Сын: Петров Иван
Мать ребёнка: Аврамова Ирина (Орина)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аврамова Ирина (Орина)
Смерть
Неизвестно