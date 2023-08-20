Григорьев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1720 г.р.

Мать

Около 1718 г.р.

Жена

Около 1752 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Артемонов Григорий

Мать: Герасимова Марья

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Матрона

Мать ребёнка: Аврамова Ирина (Орина)

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Петров Федор

Мать ребёнка: Аврамова Ирина (Орина)

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Евдокия (Овдотья?)

Мать ребёнка: Аврамова Ирина (Орина)

Рождение ребёнка
1783

Сын: Петров Андрей

Мать ребёнка: Аврамова Ирина (Орина)

Рождение ребёнка
1788

Сын: Петров Иван

Мать ребёнка: Аврамова Ирина (Орина)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аврамова Ирина (Орина)

Смерть
Неизвестно
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