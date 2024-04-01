Хамза Хафизович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Айсылу Хамзиевна
Мать ребёнка: Асия Салимгараевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алмаз Хамзиевич
Мать ребёнка: Асия Салимгараевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алсу Хамзиевна
Мать ребёнка: Асия Салимгараевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асия Салимгараевна
Смерть
Неизвестно