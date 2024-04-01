Хамза Хафизович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХамза Хафизович

Хамза Хафизович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Айсылу Хамзиевна

Мать ребёнка: Асия Салимгараевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алмаз Хамзиевич

Мать ребёнка: Асия Салимгараевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алсу Хамзиевна

Мать ребёнка: Асия Салимгараевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асия Салимгараевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close