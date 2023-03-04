Орлов Григорий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Орлов Семён Ларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Настасья Филатова
Место жительства
Неизвестно
Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Орлова) Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Орлова Настасья Филатова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Орлова) Фёкла Григорьевна
Мать ребёнка: Орлова Настасья Филатова
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Орлова Настасья Филатова
Смерть
1826