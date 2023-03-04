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Орлов Григорий Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Орлов Семён Ларионович

Мать: Орлова Сихимития Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Настасья Филатова

Место жительства
Неизвестно
Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Орлова) Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Орлова Настасья Филатова

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Орлова) Фёкла Григорьевна

Мать ребёнка: Орлова Настасья Филатова

Рождение ребёнка
1826

Сын: Орлов Акил Григорьевич

Мать ребёнка: Орлова Настасья Филатова

Смерть
1826

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