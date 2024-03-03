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Бубликова Любовь Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1957

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1957

Отец: Бубликов Владимир Сергеевич

Мать: Бубликова (Бутко) Анна Самойловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Владимир Петрович

Рождение ребёнка
09.01.1978

Дочь: Кожарская Светлана Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.11.1982

Дочь: Манохина Анна Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.04.1987

Дочь: Михайлова Юлия Владимировна

Отец ребёнка: не указан

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