Бузлова Аграфена Ефремова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузлова Аграфена Ефремова

Место рождения

391880 Charykovo, Ryazan Oblast Russia

Дата рождения

1798

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: (Бузлова) Марина Селиверстова

Отец ребёнка: Бузлов Селивестр Макаров

Рождение ребёнка
1819

Сын: Бузлов Иван Селиверстов

Отец ребёнка: Бузлов Селивестр Макаров

Рождение ребёнка
1824

Сын: Бузлов Пётр Селиверстов

Отец ребёнка: Бузлов Селивестр Макаров

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