Бузлова Аграфена Ефремова
Место рождения391880 Charykovo, Ryazan Oblast Russia
Дата рождения1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: (Бузлова) Марина Селиверстова
Отец ребёнка: Бузлов Селивестр Макаров
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Бузлов Селивестр Макаров
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Бузлов Селивестр Макаров