Курочкин Гавриил Михайлов
Место рождения
Дата рождения20.03.1906
Дата смерти07.08.1907
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1906
Крещение
22.03.1906
воспреемники - села Новой Рачейки крестьянин Козьма Козьмин Матвеев и того ж села крестьянская девица Агафия Стефанова Муранкина | Казанская церковь
Похороны
07.08.1907
на отведенном кладбище при Казанской церкви
Смерть
07.08.1907
Причина смерти: от кори | от кори