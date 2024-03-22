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Курочкин Гавриил Михайлов

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.03.1906

Дата смерти

07.08.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1906

Отец: Курочкин Михаил Алексеев

Мать: Курочкина Пелагея Козьмина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
22.03.1906
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - села Новой Рачейки крестьянин Козьма Козьмин Матвеев и того ж села крестьянская девица Агафия Стефанова Муранкина | Казанская церковь
Похороны
07.08.1907
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
Смерть
07.08.1907
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от кори | от кори
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