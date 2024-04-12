Дьяков Антип Романов
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Дьяков Роман Титов
Мать: Дьякова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Лопнева Наталья Антипова
Мать ребёнка: Дьякова Марфа Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афимья Антипова
Мать ребёнка: Дьякова Марфа Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дьякова Марфа Стефанова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно