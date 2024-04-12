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Дьяков Антип Романов

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Дьяков Роман Титов

Мать: Дьякова Марфа Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Лопнева Наталья Антипова

Мать ребёнка: Дьякова Марфа Стефанова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афимья Антипова

Мать ребёнка: Дьякова Марфа Стефанова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьякова Марфа Стефанова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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