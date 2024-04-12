(Столярова) Анна Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1874
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ребенок
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)
Смерть
1874
Причина смерти: от воспаления | Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое) | ф.48, оп.2, д.1409 (1874) | Метрическая книга церкви №24 за 1874 год по ... Показать все