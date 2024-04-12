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(Столярова) Анна Петровна

Место рождения

Мокрое, Можайский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1874

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Столяров Петр Иванов

Мать: Столярова Александра Михайловна

Мокрое, Можайский, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
ребенок
Место жительства
Неизвестно
Мокрое, Можайский, Московская область
Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)
Смерть
1874
Мокрое, Можайский, Московская область
Причина смерти: от воспаления | Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое) | ф.48, оп.2, д.1409 (1874) | Метрическая книга церкви №24 за 1874 год по ... Показать все
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