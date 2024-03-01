Кононов Иоанн Прокопьев
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Кононов Прокопий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Кононова Евдокия Иоаннова
Мать ребёнка: Кононова Феодосия Егорова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Кононов Лукиллиан Иоаннов
Мать ребёнка: Кононова Феодосия Егорова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кононов Лука Иоаннов
Мать ребёнка: Кононова Феодосия Егорова
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Кононова Мария Иоаннова
Мать ребёнка: Кононова Феодосия Егорова
Смерть
Неизвестно