Страхова (-) Наталья Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кондратий
Бракосочетание
Около 1879 ст.
Рождение ребёнка
25.07.1880 ст.
Отец ребёнка: Страхов Павел Никифорович
№-120м
Рождение ребёнка
06.03.1885 ст.
Отец ребёнка: Страхов Павел Никифорович
№-68м
Рождение ребёнка
02.06.1887 ст.
Отец ребёнка: Страхов Павел Никифорович
№-20м
Смерть
Неизвестно