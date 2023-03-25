Страхова (-) Наталья Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Страхова (-) Наталья Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондратий

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1879 ст.

Муж: Страхов Павел Никифорович

Рождение ребёнка
25.07.1880 ст.

Сын: Страхов Николай Павлович

Отец ребёнка: Страхов Павел Никифорович

Смышляевка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
№-120м
Рождение ребёнка
06.03.1885 ст.

Сын: Страхов Павел Павлович

Отец ребёнка: Страхов Павел Никифорович

Смышляевка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
№-68м
Рождение ребёнка
02.06.1887 ст.

Сын: Страхов Иоанн Павлович

Отец ребёнка: Страхов Павел Никифорович

Смышляевка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
№-20м
Смерть
Неизвестно
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