Соколова ангелина венировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1948
Дата смерти31.10.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1985
Отец ребёнка: Абрамов петр
Рождение ребёнка
08.01.1985
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.01.1985
Дочь: Абрамова светлана петровна
Отец ребёнка: Абрамов петр
Смерть
31.10.2023