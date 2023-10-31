Соколова ангелина венировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколова ангелина венировна

Соколова ангелина венировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1948

Дата смерти

31.10.2023

Пол

Женский

Добавил:

кн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1985

Сын: Абрамов алексей петрович

Отец ребёнка: Абрамов петр

Рождение ребёнка
08.01.1985

Сын: Абрамов алексей петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.01.1985

Дочь: Абрамова светлана петровна

Отец ребёнка: Абрамов петр

Смерть
31.10.2023

Мы используем куки для улучшения работы сайта.