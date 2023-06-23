Смирнова (Максимова) Антонина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1938
Дата смерти07.04.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Дмитриевич
Смерть
07.04.1991