Смирнова (Максимова) Антонина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова (Максимова) Антонина Борисовна

Смирнова (Максимова) Антонина Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1938

Дата смерти

07.04.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Дмитриевич

Дубна, Дубна, Московская область
Смерть
07.04.1991
Дубна, Дубна, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.