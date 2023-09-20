Кривоколяско Филипп Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиОколо 1895
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Кривоколяско Стефан (Степан) Филиппович
Мать ребёнка: Александровская (Кривоколяско) (дев.Гузоватая) Синклитикия (Секретина) Трофимовна
Рождение ребёнка
30.08.1892
Сын: Кривоколяско Иван Филиппович
Мать ребёнка: Александровская (Кривоколяско) (дев.Гузоватая) Синклитикия (Секретина) Трофимовна
Смерть
Около 1895