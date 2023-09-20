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Кривоколяско Филипп Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Около 1895

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александровская (Кривоколяско) (дев.Гузоватая) Синклитикия (Секретина) Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Кривоколяско Стефан (Степан) Филиппович

Мать ребёнка: Александровская (Кривоколяско) (дев.Гузоватая) Синклитикия (Секретина) Трофимовна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
30.08.1892

Сын: Кривоколяско Иван Филиппович

Мать ребёнка: Александровская (Кривоколяско) (дев.Гузоватая) Синклитикия (Секретина) Трофимовна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Около 1895

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