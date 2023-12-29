Шакирова Шарифа Нурмухаметовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Избасов Гизатулла
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Султанова (Избасова) Мунира
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.06.1945
Дочь: Газизова (Шакирова) Разия Вазиховна
Отец ребёнка: Шакиров Вазих
Смерть
Неизвестно