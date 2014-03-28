Малышев Владимир Михайлович 21.08.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМалышев Владимир Михайлович

Малышев Владимир Михайлович

Место рождения

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край

Дата рождения

21.08.1938

Дата смерти

28.03.2014

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

1941 г.р.

Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1938

Отец: Малышев Михаил Архипович

Мать: Малышева (Пушкарева) Вера Семеновна

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева (Поповидченко) Любовь Егоровна

Рождение ребёнка
08.01.1962

Сын: Малышев Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Малышева (Поповидченко) Любовь Егоровна

Горячеводский, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малышева (Поповидченко) Любовь Егоровна

Горячеводский, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
20.03.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малышева (Поповидченко) Любовь Егоровна

Горячеводский, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Смерть
28.03.2014
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.