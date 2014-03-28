Малышев Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения21.08.1938
Дата смерти28.03.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1962
Сын: Малышев Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Малышева (Поповидченко) Любовь Егоровна
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малышева (Поповидченко) Любовь Егоровна
Рождение ребёнка
20.03.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малышева (Поповидченко) Любовь Егоровна
Смерть
28.03.2014