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(Островская) Мария Васильевна

Место рождения

дер. Кюччиев Остров Сямоз.прихода

Дата рождения

20.07.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1865

Отец: Островский Василий Алексеевич

Мать: Анастасия Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Степанова) ? Ивановна

Отец ребёнка: Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорофеева Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пименова Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Степанович

Бракосочетание
19.02.1888

Муж: Иван Степанович

Рождение ребёнка
20.06.1889

Дочь: Ретукина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иван Степанович

Смерть
Неизвестно

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