(Островская) Мария Васильевна
Место рождениядер. Кюччиев Остров Сямоз.прихода
Дата рождения20.07.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1865
Отец: Островский Василий Алексеевич
Мать: Анастасия Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Степанова) ? Ивановна
Отец ребёнка: Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорофеева Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пименова Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Степанович
Бракосочетание
19.02.1888
Муж: Иван Степанович
Рождение ребёнка
20.06.1889
Дочь: Ретукина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иван Степанович
Смерть
Неизвестно