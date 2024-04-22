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Чеперегин Василий Андреев

Место рождения

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Чеперегин Андрей Петров

Мать: Степанида Иванова

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Чеперегин Ксенофонт Васильевич

Мать ребёнка: Авдотья Яковлева

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Чеперегин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Авдотья Яковлева

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Яковлева

Смерть
Неизвестно
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