Чеперегин Василий Андреев
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Чеперегин Андрей Петров
Мать: Степанида Иванова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Чеперегин Ксенофонт Васильевич
Мать ребёнка: Авдотья Яковлева
Рождение ребёнка
1825
Сын: Чеперегин Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Авдотья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Яковлева
Смерть
Неизвестно