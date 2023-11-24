Семка Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семка Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Семка Родион

Мать: Параскева Степановна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Семка Акимий

Мать ребёнка: Афанасия Данилова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Семка Анисим

Мать ребёнка: Афанасия Данилова

Рождение ребёнка
1832

Сын: Семка Артем

Мать ребёнка: Афанасия Данилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасия Данилова

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