Семка Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Семка Родион
Мать: Параскева Степановна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Семка Акимий
Мать ребёнка: Афанасия Данилова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Семка Анисим
Мать ребёнка: Афанасия Данилова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Семка Артем
Мать ребёнка: Афанасия Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афанасия Данилова