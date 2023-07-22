Ткаченко (Шарапова) Галия Фатыховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.09.1979
Дочь: Власова Лилия Сергеевна
Отец ребёнка: Ткаченко Сергей Викторович
Рождение ребёнка
28.04.1986
Дочь: Ларина Ольга
Отец ребёнка: Ткаченко Сергей Викторович
Рождение ребёнка
31.03.1991
Сын: Ткаченко Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Ткаченко Сергей Викторович