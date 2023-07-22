Ткаченко (Шарапова) Галия Фатыховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко (Шарапова) Галия Фатыховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1955

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1979

Дочь: Власова Лилия Сергеевна

Отец ребёнка: Ткаченко Сергей Викторович

Рождение ребёнка
28.04.1986

Дочь: Ларина Ольга

Отец ребёнка: Ткаченко Сергей Викторович

Рождение ребёнка
31.03.1991

Сын: Ткаченко Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Ткаченко Сергей Викторович

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