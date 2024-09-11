Пономарев Петр Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарева Мария Петровна
Мать ребёнка: Пономарева Марья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1849
Дочь: Пономарева Васса Петровна
Мать ребёнка: Пономарева Марья Никитична
Рождение ребёнка
20.03.1851
Мать ребёнка: Пономарева Марья Никитична
Рождение ребёнка
11.09.1852
Сын: Пономарев Никита Петрович
Мать ребёнка: Пономарева Марья Никитична
Рождение ребёнка
05.06.1856
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно