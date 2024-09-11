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Пономарев Петр Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пономарев Никифор Фролович

Мать: Пономарева Фекла Федотовна 2

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарева Мария Петровна

Мать ребёнка: Пономарева Марья Никитична

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Марья Никитична

Рождение ребёнка
15.08.1849

Дочь: Пономарева Васса Петровна

Мать ребёнка: Пономарева Марья Никитична

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.03.1851

Сын: Пономарев Иван Петрович

Мать ребёнка: Пономарева Марья Никитична

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.09.1852

Сын: Пономарев Никита Петрович

Мать ребёнка: Пономарева Марья Никитична

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.06.1856

Сын: Пономарев Федор Петрович

Мать ребёнка: не указана

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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