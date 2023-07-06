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Шахнович Анатолий Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1938

Дата смерти

06.07.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1938

Отец: Шахнович Борис Маркович

Мать: Шахнович Клавдия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шахнович Валентина Иосифовна

Рождение ребёнка
28.11.1971

Сын: Шахнович Михаил Анатольевич

Мать ребёнка: Шахнович Валентина Иосифовна

Рождение ребёнка
28.08.1976

Дочь: Яковлева Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Шахнович Валентина Иосифовна

Смерть
06.07.2023

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