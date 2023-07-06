Шахнович Анатолий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1938
Дата смерти06.07.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1971
Сын: Шахнович Михаил Анатольевич
Мать ребёнка: Шахнович Валентина Иосифовна
Рождение ребёнка
28.08.1976
Дочь: Яковлева Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Шахнович Валентина Иосифовна
Смерть
06.07.2023