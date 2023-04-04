(Чайка) Анастасия Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чайка) Анастасия Родионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1889

Муж: Тараненко Стефан Саввин

Сергеевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
25.04.1892

Дочь: Пелагея Стефанова

Отец ребёнка: Тараненко Стефан Саввин

Сергеевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
23.07.1894

Дочь: Параскева Стефанова

Отец ребёнка: Тараненко Стефан Саввин

Сергеевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
21.08.1896

Дочь: Наталия Стефанова

Отец ребёнка: Тараненко Стефан Саввин

Сергеевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
18.07.1899

Сын: Тараненко Емелиан Стефанов

Отец ребёнка: Тараненко Стефан Саввин

Сергеевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
14.06.1901

Сын: Тараненко Иулиан Стефанов

Отец ребёнка: Тараненко Стефан Саввин

Сергеевка
Рождение ребёнка
20.10.1903

Дочь: Параскева Стефанова

Отец ребёнка: Тараненко Стефан Саввин

Сергеевка, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
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