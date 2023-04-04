(Чайка) Анастасия Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.02.1889
Рождение ребёнка
25.04.1892
Дочь: Пелагея Стефанова
Отец ребёнка: Тараненко Стефан Саввин
Рождение ребёнка
23.07.1894
Дочь: Параскева Стефанова
Отец ребёнка: Тараненко Стефан Саввин
Рождение ребёнка
21.08.1896
Дочь: Наталия Стефанова
Отец ребёнка: Тараненко Стефан Саввин
Рождение ребёнка
18.07.1899
Сын: Тараненко Емелиан Стефанов
Отец ребёнка: Тараненко Стефан Саввин
Рождение ребёнка
14.06.1901
Сын: Тараненко Иулиан Стефанов
Отец ребёнка: Тараненко Стефан Саввин
Сергеевка
Рождение ребёнка
20.10.1903
Дочь: Параскева Стефанова
Отец ребёнка: Тараненко Стефан Саввин
Смерть
Неизвестно